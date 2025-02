Corriere dello Sport: “Belotti-Benfica. Balotelli-Venezia, tutte le trattative del giorno in A”

Lo Sheraton di San Siro è ancora una volta il centro nevralgico dell’ultima giornata di calciomercato, con club italiani impegnati a definire le operazioni finali. Tra i protagonisti c’è il Lecce, che ha condotto una sessione molto movimentata tra entrate e uscite. Come riportato da Eleonora Trotta su Corriere dello Sport, il club salentino ha chiuso il suo mercato con sei nuovi innesti e sette cessioni, tra cui quella più importante, ovvero la partenza di Patrick Dorgu al Manchester United, concretizzata solo dopo che gli inglesi hanno accettato le condizioni imposte dal club giallorosso.

L’ultimo tassello del mercato leccese è stato il terzino Marco Sala, arrivato dal Como con la formula del prestito, dopo che inizialmente la società aveva lavorato su Borna Barisic. Intanto, il Lecce ha ufficializzato anche Konan N’Dri, attaccante classe ’99 che ha firmato un contratto triennale con opzione per altre due stagioni.

Cagliari: Coman è il rinforzo per l’attacco

Anche il Cagliari è stato attivo in queste ultime ore di mercato. Secondo Trotta su Corriere dello Sport, Davide Nicola aveva espresso il desiderio di riabbracciare Antonio Sanabria, ma il Torino ha bloccato la trattativa per via dell’infortunio di Duvan Zapata e dell’assenza di un sostituto.

I sardi hanno quindi virato su Florinel Coman, attaccante dell’Al-Gharafa e della nazionale rumena. Il giocatore arriva con la formula del prestito oneroso, con il Cagliari che pagherà metà stipendio. Coman ha accettato l’offerta anche grazie al consiglio del connazionale Razvan Marin. Il club qatariota inizialmente si era opposto al trasferimento, ma nella serata di ieri è arrivato il via libera definitivo. Oggi Coman sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto.

Altre operazioni last-minute: Balotelli vicino al Venezia

Nel frattempo, il Monza ha ufficializzato Silvere Ganvoula, dopo che la decisione di Zlatan Ibrahimovic di trattenere Francesco Camarda ha spiazzato il club brianzolo. L’Empoli, invece, ha chiuso per Christian Kouamé, con l’ivoriano già in città per visite mediche e firma.

Sul fronte internazionale, Andrea Belotti è ormai destinato al Benfica, mentre per Ivan Ilic c’è un’intesa tra Spartak Mosca e Torino per un affare da circa 20 milioni di euro. Il Como ha il sì di Mergim Vojvoda, mentre il Venezia è vicino a definire l’acquisto del portiere Ionut Radu dall’Inter. Sempre il club lagunare ha fatto un passo importante per Mario Balotelli, con l’accordo trovato in tarda serata.