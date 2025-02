Corriere dello Sport: “Thomas Henry saluta Palermo. Braunoder tra Bari e Salernitana”

Con una classifica mai così solida e il morale rinfrancato dalla seconda vittoria consecutiva, il Catanzaro si prepara a chiudere le ultime trattative di mercato. Tuttavia, come riportato da Franco Esposito, Stefano Ferrari, Aldo Gaggini e Carlo Talarico su Corriere dello Sport, al momento le caselle degli over sono al completo, quindi eventuali nuovi innesti dipenderanno prima dalle uscite.

Tra i giocatori in possibile partenza ci sono Enrico Brignola, ala destra in scadenza a giugno e accostato alla Ternana, così come Demba Seck, esterno offensivo senegalese di proprietà del Torino, il cui destino dipenderà dall’incontro tra le due società. Stessa situazione per Andrea Ceresoli, in prestito dall’Atalanta U23.

Un altro nome da monitorare è quello di Tommaso Biasci, che con 20 presenze e 3 reti stagionali vorrebbe trovare più spazio. Finora, però, non sono arrivate offerte ritenute all’altezza dal club. Sul fronte degli acquisti, il Catanzaro segue i difensori Galo Capomaggio (Audace Cerignola) e Daniel Tonoli (Pergolettese), ma ogni mossa dipenderà dallo sblocco delle trattative in uscita.

Palumbo resta a Modena, movimenti tra Sampdoria e Modena

Sempre secondo Corriere dello Sport, il Modena blinda Antonio Palumbo. Il centrocampista, autore di 7 gol e altrettanti assist in stagione, era stato cercato da Palermo, Sampdoria e Sassuolo, ma ogni tentativo è stato vano: se partirà, lo farà solo la prossima estate, con una valutazione superiore ai 3 milioni di euro.

Si è invece definito l’affare tra Modena e Sampdoria: Fabio Abiuso si trasferisce in blucerchiato in prestito con diritto di riscatto, mentre in Emilia arriva Luka Vulikic in prestito secco fino a giugno, più un conguaglio economico. Nel frattempo, il Modena ha chiuso per l’arrivo di Issiaka Kamate (20) dall’Inter, che sarà subito a disposizione di Mandelli.

Saltato all’ultimo il trasferimento di Oliver Provstgaard Nielsen al Pisa, con la Lazio che ha raddoppiato l’offerta e bruciato anche il Bologna. Tra i movimenti in uscita, Emanuel Vignato è diretto alla Carrarese, Christian Sussi potrebbe scegliere tra Giana Erminio e Feralpisalò, mentre Edgaras Dubickas è vicino alla Juve Stabia.

Salernitana, occhi su Venturi e Valoti

La Salernitana, che insiste per Michael Venturi del Cosenza, potrebbe vedere sfumare Mattia Valoti, destinato alla Cremonese. In alternativa, il club campano punta Matthias Braunoder del Como, anche se il Bari si è inserito nella trattativa. La situazione di Giulio Maggiore resta incerta, ma non è escluso un colpo a sorpresa last-minute.

Infine, secondo Esposito, Ferrari, Gaggini e Talarico su Corriere dello Sport, continua a circolare il nome di Thomas Henry, che però il ds Valentini ha smentito nuovamente. Strategia o chiusura definitiva? Resta da definire anche il futuro di Yayah Kallon e Simy, mentre è stata risolta la questione Diego Valencia, che ha ufficialmente rescisso il contratto.