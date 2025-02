Palermo, Audero e Pohjanpalo: due colpi per Dionisi, ma il mercato non è chiuso

Il Palermo ha piazzato due colpi di mercato importanti con l’arrivo di Emil Audero e Joel Pohjanpalo, ma la sessione di trattative non è ancora terminata. Come riportato da Massimiliano Radicini su Giornale di Sicilia, dopo l’ufficialità di Magnani, questi due nuovi innesti aumentano sensibilmente la qualità della rosa.

Pohjanpalo, attaccante finlandese proveniente dal Venezia, ha sostenuto ieri le visite mediche al J Medical e in serata è atteso a Palermo, dove con tutta probabilità arriverà insieme ad Audero, portiere prelevato dal Como, che questa mattina completerà i controlli medici prima della firma ufficiale.

L’affare Pohjanpalo è stato lungo e complesso, con trattative a più riprese, ma alla fine il Palermo ha trovato l’accordo, sborsando circa 5 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante. Più rapida, invece, la negoziazione per Audero, il cui trasferimento ha avuto una brusca accelerata subito dopo la partita contro il Pisa. Ex Inter e con grande esperienza in Serie A, Audero arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Henry ai saluti, situazione Insigne in bilico

Sempre secondo Radicini su Giornale di Sicilia, il Palermo completerà ora il mercato in uscita. Henry farà ritorno al Verona, per poi trasferirsi quasi certamente alla Salernitana, mentre resta ancora da definire il futuro di Insigne, che non ha trovato una sistemazione.

Non è da escludere che resti in rosa, anche se il club proverà fino all’ultimo a trovargli una nuova destinazione. La Sampdoria aveva tentato uno scambio con Borini, ma l’operazione non è andata in porto e il giocatore ex Milan dovrebbe rimanere a Genova.

In uscita c’è anche Buttaro, seguito da Carrarese e Cosenza, mentre Nedelcearu è ormai destinato ai russi dell’Akron Togliatti. Nessuna fretta per questa cessione, visto che il mercato in Russia chiude il 20 febbraio.

Mazzitelli, trattativa difficile: priorità a un difensore

Un capitolo a parte riguarda Mazzitelli, che da giorni è tra i principali obiettivi per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, Radicini spiega su Giornale di Sicilia che la trattativa per il classe 1995, attualmente in forza al Como, è in salita e difficilmente andrà in porto. Il giocatore, ex Frosinone, è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, complicando ulteriormente la possibilità di un trasferimento a Palermo.

Al momento, la priorità del club resta un difensore, probabilmente un under, per completare il reparto arretrato a disposizione di Dionisi.