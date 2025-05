Corriere dello Sport: “Accordo trovato. Filippo Inzaghi allenerà il Palermo”

PALERMO – Il Palermo e Filippo Inzaghi viaggiano ormai sulla stessa lunghezza d’onda. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra il tecnico piacentino e la dirigenza rosanero l’intesa è già stata trovata. Si tratta dunque solo di aspettare il momento giusto per l’affondo definitivo da parte del club del City Group, che punta a risolvere la questione allenatore entro la fine di questa settimana o, al più tardi, all’inizio della prossima.

Fino a oggi spettatore discreto dei colloqui in corso tra Inzaghi e il Pisa, il Palermo ha preferito non interferire nelle dinamiche interne del club toscano. Tuttavia, secondo La Rosa, la rottura tra il 51enne ex attaccante di Milan e Juventus e la società nerazzurra sembra ormai inevitabile. I contrasti sulla programmazione e sulle strategie di mercato, che si sono acuiti dopo la promozione in Serie A, rendono complesso un futuro comune. Nonostante i tentativi del patron Knaster di ricucire lo strappo, i segnali indicano una separazione imminente.

Contratto biennale e sinergia interna

Il Palermo sarebbe pronto ad offrire a SuperPippo un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, prima dell’ufficialità sarà però necessario che Inzaghi trovi un accordo per la risoluzione del contratto col Pisa, attualmente valido fino al 2027 a seguito del rinnovo automatico ottenuto con la promozione.

L’operazione si sviluppa in sintonia con l’attualità in casa Palermo, dove è in corso anche la trattativa con Alessio Dionisi per la rescissione consensuale del suo contratto. Il tecnico, seguito dal Modena, è destinato a lasciare il club, e tutto è apparecchiato per il passaggio di consegne con Inzaghi.

Bigon e Osti, asse solido sul tecnico

Come riportato ancora da La Rosa, la scelta di Inzaghi è frutto di una convergenza chiara tra Riccardo Bigon, direttore tecnico globale del City Group, e Carlo Osti, attuale direttore sportivo del Palermo. Bigon ha già collaborato con Inzaghi ai tempi di Bologna, mentre Osti – vicino alla conferma ufficiale – rappresenta il segno della continuità tecnica e gestionale. Una differenza significativa rispetto al passato recente, dove le scelte non sempre sono state condivise con il ds.

Le premesse, questa volta, sembrano diverse. E la candidatura di Inzaghi, profilo esperto e carismatico, è fortemente condivisa. Due promozioni all’attivo (tra cui la storica con il Benevento nel 2020) e una mentalità allineata alle ambizioni del City Group, che punta alla Serie A, lo rendono il candidato ideale per la panchina del Barbera.

Il ricordo di Schillaci: murale al Cep

Nella stessa edizione del Corriere dello Sport, Antonio La Rosa segnala anche un’iniziativa in memoria di Totò Schillaci. Il prossimo 4 giugno, nel quartiere Cep di Palermo, verrà inaugurato un murale in onore dell’indimenticato eroe di Italia ’90, scomparso lo scorso 18 settembre. Alla cerimonia prenderà parte anche il presidente rosanero Dario Mirri.