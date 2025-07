Coronado torna a Sharjah: l’ex Palermo pronto a incantare di nuovo negli Emirati

Dopo le esperienze in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad e una breve parentesi in Brasile, Igor Coronado è pronto a scrivere un nuovo capitolo con lo Sharjah FC. Il fantasista brasiliano classe 1992 torna infatti nel club emiratino dove tra il 2018 e il 2021 aveva lasciato un segno profondo con giocate d’alta scuola, assist e gol d’autore.

Cresciuto calcisticamente in Inghilterra, tra le giovanili del MK Dons, Coronado ha vissuto una carriera nomade, passando per Svizzera (Zurigo) e Malta (Floriana), prima di emergere in Italia. La sua definitiva esplosione è arrivata a Trapani in Serie B, ma è con il Palermo nella stagione 2017-2018 che l’ex rosanero si è guadagnato le luci della ribalta, conquistando i tifosi con qualità e fantasia.

Adesso, a distanza di anni, Coronado torna a Sharjah con l’obiettivo di riaccendere l’entusiasmo e riprendere il filo di un’avventura interrotta troppo presto. I sostenitori del club emiratino sognano che il ritorno dell’ex Palermo coincida con una nuova era di successi.