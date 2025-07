Lancini e il futuro: «Voglio restare a Pescara, ma valuto tutto»

Classe 1994, lombardo, Edoardo Lancini è reduce da un’esperienza positiva con il Pescara, dove è arrivato nel gennaio 2025 dopo aver già condiviso con Baldini l’avventura vincente al Palermo. Il difensore centrale, svincolato dal 1° luglio, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Matteo Sborgia per PescaraRasport24, nella quale ha parlato del suo presente e delle prospettive future.

«Le vacanze sono andate bene, sono stato a New York e in Sardegna. La voglia di ricominciare è tanta e mi piacerebbe farlo ancora indossando la maglia del Pescara» – ha dichiarato Lancini a PescaraRasport24 – «So che il club e il mio agente ne stanno parlando, ma ad oggi non ho altre notizie».

Accostato a diversi club tra cui Catania, Arezzo, Ascoli e Pineto, il difensore ex rosanero ha chiarito: «So di essere molto apprezzato e mi fa piacere. La mia priorità è proseguire a Pescara, ma se non dovesse essere così ragionerò sul da farsi».

In biancazzurro Lancini ha collezionato 15 presenze, condite da 2 gol e 1 assist, e si è distinto per carisma e leadership. Alla domanda su quale sia stato il segreto della promozione ottenuta nei playoff, ha risposto: «Il gruppo. Siamo diventati una vera famiglia, e questo ci ha permesso di raggiungere un risultato straordinario».

Infine, un pensiero per Silvio Baldini, che ha lasciato il Pescara: «Mi è dispiaciuto che non sia rimasto. È una persona vera e trasparente, una perla rara nel calcio. Se diventasse il nuovo CT dell’Under 21 sarei felicissimo: gli auguro davvero ogni bene. Lo merita».