TMW: “Palermo, si tratta l’acquisto di Palumbo del Modena senza contropartite”

La pista che porta ad Antonio Palumbo non è tramontata. Nonostante un iniziale rallentamento, il Palermo continua a trattare con il Modena per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe ’96. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, i dialoghi proseguono su una base differente rispetto alle prime ipotesi.

In un primo momento, infatti, si era discusso di uno scambio con Dario Saric, ma il classe ’97 del Palermo avrebbe rifiutato la destinazione emiliana. Come riferisce ancora TMW attraverso le indiscrezioni di Alaimo, ciò non avrebbe però bloccato l’interesse del club di viale del Fante: i dirigenti rosanero avrebbero deciso di continuare la trattativa con il Modena senza inserire alcuna contropartita tecnica.

L’obiettivo resta rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Inzaghi con un profilo esperto e di qualità come quello di Palumbo, che in Serie B ha sempre mostrato buona visione di gioco e senso tattico.