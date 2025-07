Di Marzio: “Audero in uscita dal Como, c’è ancora il Palermo”

Il portiere rientrato dal prestito è tra i nomi caldi in uscita. I rosanero vogliono riportarlo in Sicilia

Il Como ha iniziato ufficialmente il ritiro precampionato a Mozzate, gettando le basi per la sua seconda stagione consecutiva in Serie A. Un progetto ambizioso, fatto di acquisti mirati e innesti di spessore, ma anche di cessioni che serviranno a sfoltire una rosa ancora numerosa.

Tra i nomi in uscita c’è quello di Emil Audero, che ha appena terminato il prestito al Palermo, dove ha chiuso la scorsa stagione da titolare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rosanero stanno valutando concretamente l’ipotesi di riportarlo in Sicilia, considerandolo il profilo ideale per la nuova stagione sotto la guida di Filippo Inzaghi.

Il Como, che detiene il cartellino del portiere classe 1997, ascolterà le proposte: non è escluso un nuovo prestito, ma si valutano anche altre formule. La sensazione è che la trattativa possa entrare nel vivo nei prossimi giorni, soprattutto in caso di uscita di Desplanches.

Sul fronte delle uscite, oltre ad Audero, il Como potrebbe salutare anche Fellipe Jack, vicino al Mantova, mentre Marco Curto è seguito da Spezia e Monza. A centrocampo, Mazzitelli interessa al Cagliari, Fadera piace a Sassuolo, Parma e Pisa, mentre in attacco Cutrone resta un obiettivo concreto proprio del Pisa