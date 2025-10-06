Corini e la Cremonese, è addio formale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Eugenio Corini e la Cremonese si sono detti addio in via ufficiale. L’allenatore ha risolto il contratto che lo legava al club grigiorosso.

Tante le panchine bollenti in vista dei prossimi giorni e ora l’ex calciatore, capitano e allenatore del Palermo – oltre che ex tecnico del Brescia – è pronto per una nuova avventura.

Intanto, come evidenziato da Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Corini sarà oggi protagonista del Palermo Football Meeting a La Braciera in Villa, nel capoluogo siciliano.

Corini e la Cremonese, è addio formale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

