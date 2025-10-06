Settore giovanile e femminile rosanero: sconfitta di misura per le Women, pari per l’U16

Fine settimana agrodolce per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, impegnato tra Coppa Italia e campionati nazionali.

Prima squadra femminile

Nella Coppa Italia di Serie C – Girone 1, il Palermo Women è stato protagonista di un derby spettacolare ma sfortunato contro il Catania Femminile, chiuso sul 3-4. Le reti rosanero portano la firma di Cracchiolo, Dragotto e Di Salvo, ma non sono bastate per ribaltare il risultato. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato carattere e determinazione in una sfida intensa, che conferma la crescita del gruppo.

Primavera

Turno amaro invece per la Primavera di Di Benedetto, sconfitta per 2-0 a Pescara nella 4ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B. Una gara complicata, in cui i rosanero hanno faticato a trovare spazi contro una formazione abruzzese solida e organizzata.

Under 17 maschile

Weekend di riposo per l’Under 17, che tornerà in campo nel prossimo turno di campionato.

Under 16 maschile

Spettacolare pareggio per l’Under 16 nel campionato nazionale Serie A e B – Girone C. Al “Pasqualino Stadium”, i giovani rosanero hanno chiuso sul 2-2 contro il Catanzaro, con reti di Corea e Scaccianoce, mostrando grande spirito di reazione e buone trame di gioco.

Under 15 maschile

Beffa nel finale per l’Under 15, battuta 1-2 dal Catanzaro dopo una gara equilibrata. Il gol del Palermo porta la firma di Bogdani, autore di un’altra prova positiva nonostante il risultato negativo.