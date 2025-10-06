Lega Serie B, oggi a Lissone incontro tra CAN, allenatori e dirigenti su VAR e linee tecniche arbitrali

Come comunica oggi la Lega Serie B, si terrà a Lissone, nella giornata di lunedì 6 ottobre, l’incontro tra la Commissione Arbitri Nazionale (CAN), gli allenatori, i capitani e i dirigenti delle società del campionato cadetto.

L’evento sarà preceduto dalla visita all’International Broadcast Centre (IBC) e all’area VAR della Lega B, per poi proseguire con i lavori dedicati alle “Linee tecniche arbitrali e all’utilizzo del VAR”.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente della Lega B Paolo Bedin e del presidente dell’AIA Antonio Zappi, mentre la sessione sarà condotta dal responsabile CAN Gianluca Rocchi e da Andrea De Marco, responsabile per le relazioni con i club di Serie B.

Nel corso dell’incontro sono previsti anche gli interventi di Enrico Franchi, responsabile dell’Area Competizioni, sul tema del calendario, e di Antonio Torretti, dell’Area Tesseramento, che approfondirà gli aspetti normativi e regolamentari relativi alle liste dei giocatori.

Un appuntamento voluto per rafforzare la collaborazione tra club, arbitri e istituzioni, con l’obiettivo di garantire uniformità di giudizio e maggiore chiarezza nell’applicazione delle regole durante la stagione di Serie B.