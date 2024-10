Coppa Italia, UFFICIALE: Frecciarossa title sponsor fino al 2027. Le cifre

Frecciarossa sarà ancora title sponsor della Coppa Italia. L’accordo è stato raggiunto fino al 2027 per un cifra di circa, secondo “CalcioeFinanza”, sulla base di 6 milioni di euro a stagione, di cui 5,5 milioni da distribuire ai club come cosiddetti NAV (diritti non audiovisivi) e 500mila euro per la Lega. Di seguo la nota ufficiale della Lega Serie A:

“Prosegue e si consolida la collaborazione tra Lega Serie A e Frecciarossa, che viaggeranno ancora insieme per le stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

La Coppa Italia avrà ancora come Title Sponsor il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), brand simbolo di italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner di Lega Serie A.

Inoltre, per celebrare la velocità e l’alto livello di performance che da sempre contraddistinguono Frecciarossa, i calciatori che, alla fine del girone di andata e del girone di ritorno, avranno fatto registrare la velocità media più elevata (attraverso i dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye) saranno premiati con uno speciale Award.

Il rinnovo della partnership è stato celebrato nel grande evento Frecciarossa&Partners che si è tenuto a Milano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”, alla presenza dei vertici delle due aziende e degli Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero e Christian Vieri.

“Fin dal suo inizio, nella stagione 2021/22, la partnership con Frecciarossa è stata sinonimo di successo, in particolare nella rinnovata Coppa Italia, con record di ascolti in TV e partite sempre più combattute e coinvolgenti sul campo, grazie ai quali abbiamo registrato un incremento nella vendita dei diritti televisivi della competizione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Per ulteriori tre stagioni proseguiremo insieme sugli stessi binari, unendo idealmente il Paese attraverso l’eccellenza del trasporto veloce di Frecciarossa, anche con promozioni speciali dedicate ai tifosi”.

“Passione, eccellenza e velocità sono le caratteristiche che accomunano Frecciarossa e Lega Serie A e che sono alla base di questa partnership – ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia -. Connettere le persone al mondo dello sport e della cultura, e in generale alle proprie passioni, è tra gli obiettivi principali di Trenitalia. Per questo, siamo orgogliosi che Frecciarossa sia Title Sponsor della Coppa Italia anche per le prossime stagioni”.