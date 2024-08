Coppa Italia, Udinese-Avellino: assist di Thauvin per Lucca, l’ex rosa segna la rete del 3-0 (VIDEO)

In questi istanti Udinese e Avellino si stanno affrontando nel match valevole per la Coppa Italia. L’ex attaccante rosanero Lucca si è reso protagonista nel gol del 3-0. Il centravanti ha sfruttato l’assist al bacio di Thauvin al 58′ buttando la sfera in fondo alla rete da pochi passi. Di seguito il video:

GOL DI LORENZO LUCCA!!!

CHE ASSIST DI FLORIAN THAUVIN!!!

📽️ @PushGoalspic.twitter.com/LnUvRAYD0r — Football Report (@FootballReprt) August 9, 2024