Per la partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, in programma giovedì alle 21:00, sono stati venduti circa 600 biglietti per il settore ospiti. Il match sarà trasmesso in diretta su Italia 1, permettendo ai tifosi di seguire la sfida anche da casa.

La partita si preannuncia interessante, con il Palermo pronto a sfidare il Napoli in uno degli stadi più iconici d’Italia.