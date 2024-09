“In Sicilia solo il Palermo”: il coro dei tifosi del Cesena al Barbera

Il legame di amicizia tra i tifosi del Palermo e del Cesena, ormai consolidato da anni, è stato nuovamente celebrato durante la partita di Serie B, terminata 0-0, che si è disputata ieri al Renzo Barbera. Nonostante il risultato in campo non abbia regalato particolari emozioni, sugli spalti è andato in scena un momento significativo che ha ulteriormente rafforzato il rapporto tra le due tifoserie.

Dal settore ospiti, occupato dai sostenitori romagnoli del Cesena, è apparso uno striscione con la scritta: “In Sicilia solo il Palermo”, un chiaro riferimento alla storica rivalità che oppone i rosanero ai loro conterranei del Catania. Questo gesto ha immediatamente suscitato l’entusiasmo dei tifosi palermitani, che hanno accolto lo striscione con applausi e gratitudine.

A rendere il momento ancora più speciale è stato un coro intonato dai tifosi del Cesena a sostegno del Palermo, unito a un sentimento di fratellanza calcistica che ha fatto eco in tutto lo stadio. La scena è stata immortalata in una clip che, nel giro di poche ore, è diventata virale sui social media, testimoniando la genuinità di questo rapporto tra le due tifoserie.

Ecco il video in questione: