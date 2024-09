Serie A: la Fiorentina rimonta e la vince al 90′, Lazio battuta 2-1. La classifica aggiornata

La Fiorentina ha avuto la meglio sulla Lazio con una vittoria per 2-1 in una gara emozionante e combattuta al “Franchi”. La partita si è decisa nei minuti finali con un rigore realizzato da Albert Guðmundsson, dopo un intenso match che ha visto la Lazio iniziare con il piede giusto, ma non riuscire a mantenere il vantaggio.

Primo Tempo

Il primo tempo si è chiuso con la Lazio avanti di un gol. Dopo una fase iniziale di studio, il match ha cominciato a prendere ritmo. La Fiorentina ha colpito un palo già al 9′ con Colpani, il cui tiro è stato deviato sul legno da Provedel. La Lazio ha risposto subito, rendendosi pericolosa con Zaccagni e Noslin. La rete è arrivata al 41′, quando Gila ha insaccato di testa su un calcio di punizione ben calciato da Nuno Tavares, sorprendendo la difesa viola.

Secondo Tempo

La ripresa si apre con la Fiorentina decisa a cercare il pareggio, e al 49′ arriva l’occasione. Guðmundsson, entrato a inizio ripresa, viene atterrato in area da Guendouzi e l’arbitro Marcenaro non ha dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto Guðmundsson è freddo e spiazza Provedel, riportando la partita in equilibrio.

Dopo il pareggio, la Fiorentina continua a spingere con occasioni create da Dodo e Kean, che spreca clamorosamente al 71′ un cross perfetto dello stesso Dodo. La Lazio, però, non resta a guardare e colpisce una traversa all’85’ con un colpo di testa di Guendouzi sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zaccagni.

Il finale

Nel finale di gara la svolta decisiva: all’88’ Nuno Tavares commette un fallo in area su Dodo, inizialmente non sanzionato, ma dopo il check al VAR, Marcenaro assegna il secondo rigore alla Fiorentina. Guðmundsson si presenta nuovamente sul dischetto e non sbaglia, regalando alla Fiorentina una vittoria importante al 90′.

Ecco la classifica aggiornata:

Torino 11

Udinese 10

Napoli 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Atalanta 6

Verona 6

Fiorentina 6

Milan 5

Parma 5

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3

Roma 3

Bologna 3

Como 3

Cagliari 2