Serie A: il Parma acciuffa un pari sul finale, contro il Lecce termina 2-2. La classifica aggiornata

Una partita dalle mille emozioni quella tra Lecce e Parma, terminata 2-2 dopo un incredibile recupero da parte degli ospiti. Il Lecce, in vantaggio per gran parte del match, si è visto raggiungere all’ultimo respiro grazie alla rete di

Il Lecce si è portato in vantaggio al minuto 32 con un gran gol di Patrick Dorgu. Il difensore ha raccolto un preciso filtrante di Ramadani e ha lasciato partire un potente tiro che si è infilato nell’angolino basso, battendo il portiere del Parma, Zion Suzuki. Il primo tempo si è chiuso con il Lecce avanti 1-0, ma con il Parma sempre pericoloso in contropiede.

Secondo tempo: Krstovic raddoppia, ma il Parma non molla

Nella ripresa, il Lecce ha raddoppiato al 59′ con una punizione di Nikola Krstovic che, grazie a una deviazione fortuita, ha spiazzato il portiere avversario. Con il 2-0 in tasca e l’espulsione di **Matteo Cancellieri** del Parma al 57′, sembrava che i padroni di casa potessero gestire la gara con tranquillità.

Tuttavia, il Parma non ha mai mollato. Al 90+3′, Pontus Almqvist ha riaperto la partita, sfruttando un rimbalzo in area per segnare il 2-1. L’assedio del Parma si è intensificato e al 90+6′, è stato Antoine Hainaut a siglare il clamoroso 2-2, beffando il Lecce proprio all’ultimo secondo.

Un punto prezioso per il Parma, che ha dimostrato carattere e determinazione anche in inferiorità numerica, mentre il Lecce esce dal campo con molta amarezza per aver sciupato un doppio vantaggio negli ultimi minuti del recupero.

Ecco la classifica aggiornata:

Torino – 11

Udinese – 10

Napoli – 10

Juventus – 9

Empoli – 9

Inter – 8

Lazio – 7

Atalanta – 6

Verona – 6

Milan – 5

Parma – 5

Genoa – 5

Lecce – 5

Venezia – 4

Fiorentina – 3

Monza – 3

Roma – 3

Bologna – 3

Como – 3

Cagliari – 2