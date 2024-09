Serie A: Urbanski la sblocca, Djuric rimonta. 1-1 all’intervallo tra Monza e Bologna

Il primo tempo tra Monza e Bologna si chiude sull’1-1, dopo 45 minuti intensi in cui entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Il Bologna è passato in vantaggio al 24′ con un gol di Urbanski, ma il Monza ha reagito e ha pareggiato al 44′ grazie a una rete di Djuric, che ha riportato il risultato in equilibrio.

Il vantaggio del Bologna

La squadra di Thiago Motta è partita bene, imponendo il suo gioco e trovando il gol al 24′ con una bella azione corale. Urbanski, servito al limite dell’area, ha sfoderato un preciso tiro che ha battuto il portiere del Monza, sbloccando la partita. Il Bologna ha continuato a mantenere alta la pressione dopo il vantaggio, cercando di capitalizzare il momento favorevole.

La reazione del Monza

Il Monza, però, non si è fatto intimidire. La squadra di Raffaele Palladino ha reagito con determinazione e ha iniziato a spingere, cercando il gol del pareggio. Dopo aver creato diverse occasioni, la rete è arrivata al 44′. Djuric, su un perfetto cross dalla fascia, è stato bravo a trovare lo spazio giusto e con un colpo di testa ha battuto il portiere del Bologna, riportando il match sull’1-1 proprio prima dell’intervallo.