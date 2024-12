Coppa Italia, Conte verso Lazio-Napoli: «Col Palermo dato spazio a chi ne aveva avuto di meno»

In vista della sfida contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha incontrato la stampa presso il centro tecnico di Castel Volturno. Durante la conferenza, Conte ha ribadito l’importanza della competizione, non solo per il prestigio del trofeo, ma anche come banco di prova per testare la crescita della squadra e dei singoli giocatori.

Ecco le sue parole:

«Prima di iniziare ci tenevo a nome mio e di tutti i ragazzi a mandare un grande abbraccio ad Edoardo Bove, siamo tutti con lui e speriamo di vederlo presto, quanto prima, a fare quello che sa fare benissimo. Il nostro obiettivo è di crescere, costruire qualcosa, per crescere c’è bisogno di giocare quanto più possibile. Noi quest’anno per alcuni aspetti è penalizzante per tanti calciatori perché abbiamo solo il campionato e abbiamo la Coppa Italia, abbiamo giocato due partite, la prima in assoluto col Modena, poi col Palermo c’era la possibilità di dare spazio a dei calciatori che ne avevano avuto di meno fino a quel momento e domani avremo un’altra opportunità chiara per testare un po’ la crescita da parte di tutti. E’ importante prepararci bene, andare avanti in Coppa Italia significa avere altre possibilità, altro spazio per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti, per capire bene anche per il club, per i calciatori, pure per me… fino ad adesso siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni. Abbiamo avuto quello di Mazzocchi, s’è puntato molto su un numero ristretto di giocatori, è un momento importante per fare delle valutazioni e per i giocatori e la affrontiamo con impegno e voglia».