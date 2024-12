Cittadella, Marchetti: «Speriamo finisca in fretta quest’anno nefasto»

Il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, ha condiviso un bilancio amaro dell’anno che sta per concludersi, parlando ai microfoni de Il Gazzettino. Tra infortuni, episodi sfortunati e risultati che non rispecchiano gli sforzi in campo, Marchetti ha espresso la sua frustrazione ma anche la determinazione di continuare a lottare.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Speriamo finisca in fretta questo anno: sia personalmente che per i colori granata il 2024 è stato nefasto. Il pari con la Juve Stabia? Abbiamo dato tutto in campo: ai giocatori non posso rimproverare niente, e di sicuro meritavamo un altro risultato. In questo momento però ci gira così: un corner, un eurogol, e tante occasioni per noi, ripenso a quella nel finale capitata a Ravasio, dove il portiere ha fatto qualcosa di strepitoso. Il rigore non dato? Non so, giudicherete voi se quel mani fosse o meno meritevole della massima punizione: non voglio entrare in polemiche o altro, Per me la fortuna non significa un palo dentro o fuori, per me vuol dire avere tutta la rosa a disposizione, cosi da garantire al nostro allenatore le scelte in piena libertà, senza costrizioni, ed avere anche i ricambi: giocare sempre con la coperta corta per noi è stato deleterio. È vero che in questa situazione ci abbiamo messo del nostro, ma ci gira pure male: certe gare in altri momenti le avresti vinte»-