Carrarese, Shpendi: «Palermo tra le realtà più attrezzate della B. Sabato vogliamo riscattarci»

Ai microfoni ufficiali della Carrarese, il giocatore Stiven Shpendi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della prossima partita di campionato contro il Palermo:

«La sfida di sabato rappresenta per noi la possibilità di riscattare la brutta sconfitta recente, tutto l’ambiente ha voglia di tornare al successo, inoltre, giocheremo davanti ai nostri tifosi, ci sarà una cornice di pubblico certamente importante e che ha già dimostrato di poterci trascinare al successo. Affronteremo un Palermo reduce da una vittoria pesante e in un buon momento di forma, hanno giocatori qualitativamente molto forti e rappresentano, nel loro complesso, una delle realtà più attrezzate ed organizzate del nostro campionato. Ad ogni modo, dovremo scendere in campo consapevoli delle nostre qualità, rispettando i nostri avversari ma senza avere timore ad imporre il nostro marchio alla partita, come spesso è accaduto da agosto ad oggi. Ci attenderà prima dell’anno nuovo un filotto di partite composto da sfide delicate e complesse allo stesso tempo, sappiamo di dover preparare alla perfezione ogni gara, ma sono fiducioso poiché nella quotidianità osservo la giusta mentalità da parte di tutti».