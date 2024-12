Serie B: quattro calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15^ giornata

Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni in seguito alle gare della 15ª giornata del campionato di Serie BKT. Ecco le principali sanzioni disciplinari:

Giocatori squalificati

Sono quattro i calciatori fermati per una giornata:

Nicola Cotali (Modena)

Marco Pompetti (Catanzaro)

Riccardo Angeli (Cittadella)

Luca Solini (Mantova)

Sanzioni alle società

Sono state comminate ammende a tre club per il comportamento dei propri tifosi:

–Salernitana: multa di 4.000 euro per il lancio di un petardo sul terreno di gioco e di due fumogeni nel recinto di gioco. Sanzione attenuata in base all’art. 29, comma 1, lett. b) del CGS.

–Bari: multa di 2.000 euro per il lancio di un petardo nel recinto di gioco al 47° del secondo tempo. Sanzione attenuata come sopra.

–Modena: multa di 1.000 euro per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 1° minuto del primo tempo.