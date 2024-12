Il Secolo: “Baniya, il giustiziere dello Spezia lanciato dall’allenatore Bjelica”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” analizza la sconfitta dello Spezia contro il Palermo grazie anche a Baniya.

Il Palermo ha avuto la meglio sul Pisa di Luca D’Angelo grazie a una mentalità superiore e a un gol decisivo di Rayyan Baniya, il difensore “straniero al contrario”. Nato a Bologna, ma con genitori turchi, Baniya è approdato in rosanero in prestito dal Trabzonspor, confermandosi una delle rivelazioni della stagione.

Per D’Angelo, quella del Barbera è solo la quinta sconfitta di un 2024 che aveva regalato grandi soddisfazioni. Nonostante la caduta, il Pisa rimane una delle squadre con la miglior difesa del campionato, avendo subito solo 10 reti. “Abbiamo commesso errori, ma è necessario dare merito al Palermo. La differenza l’ha fatta la mentalità messa in campo dai nostri avversari”, ha dichiarato D’Angelo al termine della gara.

Lo Spezia attende il Cittadella e un calendario impegnativo

Intanto, lo Spezia si prepara al prossimo match contro il Cittadella con un Picco ancora dimezzato, ma che si appresta a riaprire completamente entro il 26 dicembre, quando è prevista l’inaugurazione del nuovo settore coperto per la sfida contro il Mantova. Come riportato dal quotidiano, il club ha lanciato un’iniziativa per i tifosi: gli abbonati di alcuni settori potranno acquistare un pacchetto “Sala 1906”, comprensivo di pranzo e biglietto in Tribuna Centrale a prezzo scontato.

Lo Spezia, miglior squadra in casa del torneo con 19 punti in 7 gare, dovrà affrontare un calendario complesso: dopo il Cittadella, sono in programma tre trasferte su quattro partite, tra cui il derby con la Sampdoria e un difficile viaggio a Catanzaro. L’anno si chiuderà a Bari, ma con un Picco finalmente al completo e una tifoseria pronta a sostenere la squadra, gli aquilotti potrebbero mantenere il passo salvezza.

Pisa-Sassuolo: lo scontro diretto che vale il futuro

Occhi puntati anche sulla sfida tra Pisa e Sassuolo all’ultima giornata del girone d’andata, che potrebbe dire molto sul futuro di entrambe le squadre. Per D’Angelo, la vera forza arriverà nel girone di ritorno, con più gare al Picco e un calendario che potrebbe favorire una chiusura in crescendo.

Il Secolo XIX sottolinea come le prossime settimane saranno cruciali per definire le ambizioni di classifica di tutte le contendenti, con Palermo e Spezia pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste nella volata finale del girone d’andata