Lucioni: «La società ha fatto le proprie valutazioni. Lascio un Palermo destinato a fare grandi cose»

Nella rubrica A tu per tu di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex difensore del Palermo Fabio Lucioni si apre sul suo recente addio ai rosanero, una decisione che ha definito “frutto di valutazioni societarie” e che ha accettato con professionalità. Nonostante un periodo difficile segnato da infortuni e l’assenza di spazio in squadra, il giocatore guarda avanti con ottimismo, mantenendo intatta la stima per il club e la convinzione che il Palermo abbia tutte le carte in regola per disputare un campionato di vertice.

Ecco le sue parole:

«Sto bene, mi sto allenando e sto cercando di trovare la forma migliore anche se mi sto allenando da solo, in attesa di una nuova chiamata. Perché ho ancora da dare a questo bellissimo mondo, vedremo»

Perché è finita tra lei e i rosanero?

«Nella vita si fanno delle valutazioni. La società ha fatto le proprie e io da professionista non ho fatto altro che andare incontro alle esigenze societarie. Così abbiamo deciso di dividere le nostre strade».

E il tecnico come ha preso la scelta?

«Non si è proprio espresso in merito, non ha preso alcuna posizione e non mi ha detto nulla».

Non ha praticamente mai giocato. Perché?

«Venivo da un problema all’anca che mi ha tenuto fuori un po’. Poi ho fatto tutte le cure del caso, ho lavorato sodo per cercare di rientrare nel più breve tempo possibile. Dopo il debutto a Napoli però non ho più avuto spazio e così è arrivata la risoluzione».

Che Palermo lascia?

«Un Palermo destinato a fare grandi cose in campionato, ha tutte le carte in regola per fare un campionato di vertice. Credo che i ragazzi faranno un grande campionato».