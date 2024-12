Carrarese-Palermo: settore ospiti sold-out in meno di 24 ore

Meno di 24 ore sono bastate per esaurire i 620 biglietti destinati al settore ospiti dello stadio “Dei Marmi” di Carrara, dove sabato si affronteranno Carrarese e Palermo. La vendita dei tagliandi è partita dalle 16 di lunedì e in meno di 24 sono già andati esauriti. La notizia, raccolta dalla redazione di ilovepalermocalcio, testimonia ancora una volta il grande entusiasmo che accompagna il Palermo in ogni trasferta.

I tifosi rosanero, noti per la loro passione, non hanno esitato a rispondere presente, nonostante la lunga distanza da percorrere per raggiungere la Toscana. Questa trasferta rappresenta un momento importante per dare seguito alla vittoria ritrovata contro lo Spezia e i supporters siciliani ora chiedono il bis alla squadra.