Scontri all’esterno del “Manuzzi”. In questi istati si sta giocando il match di Coppa Italia tra Cesena e Padova, con i bianconeri in vantaggio per 2-0. Prima del fischio d’inizio, però, sono avvenuti scontri tra tifosi, come riporta padovagoal.com, con la polizia che è intervenuta e c’è stato pure un tentativo di sfondamento da parte dei sostenitori romagnoli al cordone delle forze dell’ordine. In alto una foto.

Continue Reading