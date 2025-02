Conference League: Apoel eliminata, passano Celje e Panathinaikos. I risultati finali

Nel ritorno dei playoff della Conference League, alcuni team hanno confermato le aspettative mentre altri hanno sorpreso con risultati inaspettati, portando a cambiamenti significativi nelle formazioni che procederanno alla fase successiva del torneo.

L’APOEL, dopo un pareggio per 2-2 nell’andata, è stata eliminata in casa dal Celje con un risultato di 0-2. Questo ribaltamento ha segnato una sorprendente uscita per il team cipriota, che non è riuscito a sfruttare il vantaggio dell’andata.

Nella sfida tra Jagiellonia e TSC, il risultato di 3-1 ha confermato l’andata, eliminando così il TSC nonostante un tentativo di rimonta. Hansen ha aperto il punteggio all’8′ per la Jagiellonia, seguito dal gol di Lazetic per il TSC al 17′. Con questo risultato, la Jagiellonia si assicura un posto nel turno successivo.

Il Panathinaikos ha ribaltato il risultato dell’andata contro il Vikingur, vincendo 2-0 in casa e qualificandosi per la fase successiva. Dopo una sconfitta per 1-2 nell’andata, il team greco ha mostrato determinazione e controllo per assicurarsi la vittoria.

Infine, il confronto tra Shamrock Rovers e Molde si è concluso con un pareggio totale di 1-1 nell’aggregato, con Molde che ha eguagliato il punteggio grazie a un gol di Eikrem al 10′. La partita è andata ai tempi supplementari per decidere chi avanzasse nel torneo, aggiungendo ulteriore suspense a una serata già carica di emozioni.

APOEL – Celje (andata 2-2) 0-2

Jagiellonia – TSC (andata 3-1) 3-1: 8′ Hansen (J), 17′ Lazetic (T)

Panathinaikos – Vikingur (andata 1-2) 2-0

Shamrock Rovers – Molde (andata 1-0) 0-1: 10′ Eikrem – ai supplementari