Concacaf Nations League: gli USA battono 3-1 la Giamaica e volano in finale, solo panchina per Lund

La Nazionale degli Stati Uniti conquista la finale della Concacaf Nations League 2024 battendo 3-1 la Giamaica dopo i tempi supplementari.

Gli Stati Uniti si sono trovati in svantaggio all’inizio quando subito dopo il calcio d’inizio l’attaccante Bobby De Cordova-Reid ha crossato in area trovando Greg Leigh e portando la Giamaica in vantaggio in 60 secondi.

La squadra di casa ha trovato il pareggio grazie ad un autogol di Burke in pieno recupero. Ai tempi supplementari arriva la doppietta di Wright che regala il successo ai suoi e la finale. Solo panchina per il rosanero Kristoffer Lund.