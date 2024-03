Accardi: «Palermo, per vincere devi programmare e lavorare»

Intervistato da “TMW” il procuratore palermitano Beppe Accardi ha commentato la Serie B e il campionato del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Non è facile. Da qui alla fine ci sarà un tour de force notevole. Per assurdo le partite del Palermo, a parte quella contro il Parma, non sono difficili. Sono tutte squadre forti, il Venezia però ha gli stimoli giusti».

Sul contratto in scadenza di Corini e Rinaudo, ma anche sul Venezia e Vanoli che ha mercato, Accardi ha detto:

«In tutti i casi sono false problematiche. Tutte e due le squadre si stanno giocando la Serie A, vincere è importante. E se il Palermo va in Serie A, allenatore e direttore prendono forza. Per vincere devi programmare e lavorare. Per quanto riguarda Vanoli, può darsi che vada in Serie A con il Venezia. Lui e Antonelli formano una coppia perfetta».