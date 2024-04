Palermo-Reggiana, Nesta: «La squadra rosanero sta bene, vincere qua non ha prezzo»

Alessandro Nesta è intervenuto nel post-partita di Palermo-Reggiana, match della 35esima giornata di Serie B:

«Ci sono capitate tante cose quest’anno, coi ragazzi abbiamo sempre cercato di riprenderci. La vittoria di oggi ci da la conferma del gruppo che abbiamo, sono grandi ragazzi. Dopo il 4-0 in casa, contestati, venire a vincere a Palermo non ha prezzo, sono l’allenatore più felice del mondo. All’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a giocare e crederci, e di metterli in difficoltà. Abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo fare possiamo mettere in difficoltà tutti. Ci sono partite e partite, sapevamo tutti di trovare grandi giocatori. Il Palermo ha fatto una buona partita, l’ho vista bene e migliorata, abbiamo visto i video in settimana e per me la squadra rosanero sta bene. Noi abbiamo perso 4-0 in casa con il Cosenza e oggi abbiamo vinto contro il Palermo.»