Palermo-Reggiana, Nesta: «Vittoria di coraggio, molte squadre si spaventano in certe occasioni»

Alessandro Nesta è intervenuto nel post-partita di Palermo-Reggiana, match della 35esima giornata di Serie B:

«La coesione si trova nel quotidiano. La squadra è giusta, anche quando abbiam perso i ragazzi sono giusti. Abbiamo una rosa che ha sempre risposto. Quando si vince è facile, quando si perde è difficile. È fondamentale essere lucidi. Noi abbiamo fatto una bellissima annata, piena di problemi, ma l’annata è giusta. Tre punti dai playoff? No. Adesso salviamoci, poi pensiamo a quello che sarà. Non siamo pronti per i playoff. L’ultima volta che ho sentito parlare di playoff non abbiamo più vinto. Kabashi mi ha dedicato la vittoria? Non sono ancora morto, faccio le corna. Lo ringrazio ma per adesso non sono morto (ride,ndr). Una vittoria di coraggio, molte squadre si spaventano in queste occasioni. Se le cose le desideri possono accadere, se non le desideri non arrivano. Libutti è un ragazzo d’oro. Cambio Portanova? Si toccava un po’ era stanco per questo l’ho cambiato. è uscito per precauzione.»