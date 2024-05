Lecco-Modena: Di Nunno sarà in panchina per godersi la sua ultima partita da presidente

Stasera alle 20:30 il Lecco giocherà la sua ultima partita in Serie B. I blucelesti, ormai matematicamente retrocessi in Serie C, affronteranno un Modena che non ha più nulla da chiedere al campionato. Il presidente Di Nunno siederà in panchina nonostante la Questura gliel’avesse sconsigliato caldamente. Il numero uno del Lecco vuole godersi in questa maniera la sua ultima partita da presidente del club, in quanto nei prossimi giorni è pronto a vendere la società lombarda

