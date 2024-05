Ternana, obiettivo salvezza: maxi-schermi al “Liberati” per la gara contro la Feralpisalò (VIDEO)

Questa sera andrà in scena l’intera 38esima giornata di Serie B, turno nel quale verranno scritti alcuni verdetti. La Ternana giocherà al “Garilli” di Piacenza contro la Feralpisalò, ormai retrocessa in Serie C. Gli uomini di Breda hanno a disposizione 90 minuti per raggiungere la salvezza: attualmente “le Fere” sono 16esime, in zona playout, a -1 dallo Spezia.

La società umbra ha pubblicato un video sui social col quale mostra il montaggio dei maxi-schermi allo stadio Liberati, per permettere ai suoi tifosi di tifare tutti uniti per l’obiettivo salvezza: