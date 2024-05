Figc: rilasciate le licenze Uefa per la stagione 2024/25 a 16 società di A e due di B

La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha esaminato la documentazione pervenuta per il rilascio delle Licenze UEFA per la stagione sportiva 2024/2025. In base al Manuale delle Licenze UEFA (Edizione 2023) e al Manuale delle licenze UEFA per la UEFA Women’s Champions League (Edizione 2022), e tenendo conto delle relazioni degli esperti, la Commissione ha deciso di rilasciare la Licenza UEFA a 16 società di Serie A e 2 di Serie B.

Società di Serie A

Atalanta

Bologna

Cagliari

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Napoli

Roma

Salernitana

Sassuolo

Torino

Società di Serie B

Sampdoria

Parma

Queste società hanno soddisfatto i criteri previsti dai manuali, dimostrando di rispettare gli standard stabiliti dalla UEFA in materia di infrastrutture, organizzazione, gestione finanziaria, competenze sportive e giovanili.