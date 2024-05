Spezia-Venezia, Vanoli: «Questa gara può entrare nella storia. Playoff nostro piano B»

Nel pre-gara di Spezia-Venezia, il tecnico Vanoli, ha parlato in merito alla gara di oggi e alla possibilità di andare in A direttamente.

Ecco le sue parole:

«Come ho caricato la squadra? Sogniamo da un po’ di tempo ed è giusto rincorrere i sogni nel nostro lavoro. Dobbiamo crederci perche in questo sport succede sempre qualcosa di particolare. Sarà una grandissima partita, oggi potrebbe entrare nella storia, se così non fosse abbiamo il piano B dei playoff. Tutino o Pohjanpalo? Sono due grandi giocatori, uno l’ho avuto in nazionale da giovane, è diventato un giocatore importante in serie B, ci ha messo un po’ a fare quello che sta facendo. Joel abbiamo la fortuna di averlo noi».