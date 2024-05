Sky Sport, Semplici: «Cremonese la squadra da battere ai playoff, ha la migliore rosa»

Intervenuto negli studi di “Sky Sport” Leonardo Semplici nei pre-gara di serie B ha parlato in merito ai playoff.

Ecco le sue parole:

«Il Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, ha dato continuità al progetto dopo la promozione, Vivarini ha fatto un ottimo lavoro. Oggi è una di quelle squadre che può lottare fino alla fine. La Cremonese ha la migliore rosa. In questo momento si giocano la serie A e per l’esperienza dell’allenatore penso sia la squadra da battere. Le sorprese non mancano mai in questi campionati».