Serie B: Cosenza avanti a Como grazie a Tutino. Pari tra Catanzaro e Sampdoria. I risultati parziali e la classifica live

Terminano i primi tempi dell’ultima giornata di serie B.

Clamoroso risultato maturato a Como nei primi 45′ con il Cosenza avanti 0-1 al 31′ con il solito Tutino. Stesso risultato in favore del Venezia contro lo Spezia, i lagunari grazie ad Idzes conducono la gara in Liguria e in questo momento sarebbero in serie A diretta.

Il sesto posto momentaneamente lo occupa il Palermo che pareggia in casa del Sudtirol. Pari anche per la Sampdoria contro il Catanzaro. Il Palermo pareggia 0-0 contro il Sudtirol e si ritrova settimo in questo istante. Ottavo il Bresci sotto 1-0 contro il Bari. E proprio il Bari sarebbe ai playout grazie al gol di Sibilli al 26′. Attualmente salva la Ternana che conduce 0-1 il match contro la Feralpisalò.

Ascoli-Pisa 1-0

Catanzaro-Sampdoria 1-1

Como-Cosenza 0-1

Cremonese-Cittadella 2-0

Feralpisalò-Ternana 0-1

Lecco-Modena 1-3

Reggiana-Parma 1-0

Spezia-Venezia 0-1

Sudtirol-Palermo 0-0

LA CLASSIFICA LIVE

Parma 75

Venezia 73

Como 72

Cremonese 67

Catanzaro 61

Palermo 54

Sampdoria 53

Brescia 51

Cosenza 49

Reggiana 49

Sudtirol 48

Modena 47

Pisa 46

Cittadella 46

Ternaana 43

Spezia 41

Bari 41

Ascoli 41

Feralpisalò 33

Lecco 26