Il City vince il quarto titolo consecutivo in Premier: le congratulazioni dei club del gruppo, c’è Gomes per il Palermo (VIDEO)

Il Manchester City ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo di campione d’Inghilterra, un’impresa senza precedenti nella storia della Premier League. Per celebrare questo straordinario successo, il club ha condiviso sui propri social un video che raccoglie le congratulazioni di tutte le squadre appartenenti al City Football Group.

Tra i messaggi di congratulazioni, spicca quello del Palermo, rappresentato da Gomes. Il video mostra l’unità e la coesione tra le squadre del gruppo, evidenziando il supporto reciproco e la condivisione di valori e obiettivi comuni.

Il Manchester City continua a dimostrarsi una potenza nel calcio inglese e internazionale, consolidando il proprio dominio con questo storico quarto titolo consecutivo.

Ecco la clip in questione:

CFG clubs showing their support from across the world! 🙌

Thank you 🩵 pic.twitter.com/ce5QvJkDWd

— Manchester City (@ManCity) May 20, 2024