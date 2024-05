Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia: allo stadio anche Luca Fiordilino (FOTO)

Questa sera il Palermo affronterà il Venezia nella semifinale dei Playoff di Serie B, con lo stadio Renzo Barbera completamente esaurito. L’atmosfera si preannuncia elettrizzante, grazie al supporto dei tifosi rosanero, pronti a spingere la squadra verso la finale.

Un’ulteriore nota di interesse sarà la presenza sugli spalti di Luca Fiordilino, calciatore palermitano e doppio ex della sfida. Oggi Fiordilino seguirà la partita da tifoso, sostenendo i suoi ex compagni in una sfida decisiva per il sogno della promozione in Serie A.

L’entusiasmo e la tensione sono palpabili, e i tifosi sperano in una prestazione convincente del Palermo per continuare la corsa verso la massima serie.