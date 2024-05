Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia: allo stadio presente anche l’ex rosa Simone Santoro (FOTO)

Questa sera il Palermo affronterà il Venezia nella semifinale dei Playoff di Serie B, con lo stadio Renzo Barbera completamente esaurito. L’entusiasmo e la tensione sono palpabili, con i tifosi rosanero pronti a sostenere la squadra in questa sfida decisiva per il sogno della promozione in Serie A.

Tra il pubblico presente ci sarà anche Simone Santoro, ex rosanero, che questa stagione ha giocato con il Modena in prestito dal Perugia. Santoro ha militato nelle giovanili del Palermo nel 2019 e oggi tornerà al Barbera da tifoso, aggiungendo un tocco speciale all’atmosfera della serata.

L’evento promette emozioni e spettacolo, con i tifosi speranzosi di vedere il Palermo avanzare verso la finale dei Playoff di Serie B.