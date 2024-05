Reggiana-Parma, si temono gli scontri: ultras crociati pronti ad andare al Mapei senza biglietto

Stasera la 38esima e ultima giornata di Serie B manderà in scena anche il derby emiliano tra Reggiana e Parma. Se i padroni di casa sono già salvi e i ducali già promossi in Serie A da vincitori del campionato, per le due tifoserie è pur sempre una delle gare più importanti della stagione. Si respira però un clima di tensione e allerta in merito all’ordine pubblico. Gli ultras crociati hanno esposto uno striscione con le seguenti parole: “Invadiamo Reggio con o senza biglietto”. Per questo motivo la Questura di Reggio Emilia ha attivato un servizio di prefiltraggio nei pressi dei caselli autostradali, lungo la Via Emilia e alla stazione ferroviaria della città, nonostante il divieto di acquisto del tagliando per chi risiede in provincia di Parma.

Attraverso il seguente comunicato ufficiale il Parma invita i propri tifosi a non recarsi allo stadio se sprovvisti del tagliando:

““Il Parma Calcio invita i propri tifosi, sprovvisti di regolare titolo di ingresso, a non recarsi al Mapei Stadium per la partita del campionato di Serie B, Reggiana-Parma, in programma questa sera alle ore 20:30.

Il Club ricorda che eventuali biglietti, di qualsiasi settore dello stadio, acquistati modificando i propri dati anagrafici, non saranno ritenuti validi agli accessi, con le relative conseguenze giuridiche per i trasgressori”.