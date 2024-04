Palermo-Reggiana, Kabashi: «I rosanero hanno tantissima qualità e un pubblico bellissimo»

Elvis Kabashi ha parlato in conferenza stampa al termine di Palermo-Reggiana:

«Venire in uno stadio del genere, con questo pubblico e fare una prestazione del genere vuol dire che la squadra c’è, il mister è stato li con noi. Abbiamo avuto due belle occasioni nei primi minuti. Nel secondo tempo abbiamo avuto più convinzione. Come l’abbiamo preparato in settimana? Il mister l’ha preparata più a livello mentale che tattico, la cosa che ci ha contraddistinto in questo campionato è il giocarci la palla nonostante tutto. Il mister prima della partita ci ha detto di aver coraggio in uno stadio del genere, loro hanno tantissima qualità e un pubblico bellissimo. Noi dovevamo giocare come sappiamo e questa è una cosa che ci ha contraddistinto in tutto il campionato. Dedico la vittoria al mister, è stato il primo a metterci la faccia dopo la sconfitta pesante contro il Cosenza. Queste due partita in casa che abbiamo possiamo trovare la svolta, nel derby i tifosi ci tengono e magari ci sono motivazioni in più. Prepareremo la partita per vincere e ribaltare le cose in casa».