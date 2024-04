Palermo-Reggiana, il presidente Salerno commosso: «Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto»

Il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, ha parlato nel post-partita di Palermo-Reggiana:

«Dobbiamo accettare questo campionato, in casa non abbiamo reso tantissimo, fuori abbiamo fatto bene. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto finora, la città deve essere orgogliosa. La cosa più importante è salvarsi, mancano ancora dei punti e speriamo di regalare ai tifosi dlele soddisfazioni. E’ da 25 anni che a Reggio Emilia non si fa la B per due anni di fila. Non è uno sfogo, ma un calo di tensione, abbiamo trascorso una settimana pesante, veniamo da una sconfitta più brutta dell’altra, non potevamo rovinare tutto il lavoro fatto per queste tre partite brutte. Meritiamo di salvarci, abbiamo fatto un campionato importante. Oggi ho fatto i complimenti all’arbitro, e gli ho detto che è da ottobre che non abbiamo un rigore. Quest’anno non ci è mancato nulla. La tensione in settimana è stata altissima, ma questa settimana ci fa capire lo spessore del gruppo squadra e della dirigenza. Abbiamo cercato di tranquillizzare tutto l’ambiente, non potevamo essere quelli visti a Cosenza».