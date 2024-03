Marino: «Avevo preso Dybala all’Atalanta prima che andasse al Palermo»

L’ex ds dell’Atalanta Pierpaolo Marino ha parlato a “TMW” in merito a tanti temi, tra questi si sofferma su Paulo Dybala.

Ecco le sue parole:

«Lo terrei, ma non per andare in antitesi con Totti, che quando ero alla Roma giocava nei pulcini. Dybala tra l’altro avevo preso ai tempi dell’Atalanta prima che andasse al Palermo ma poi l’affare saltò per questioni di procuratori. Se uno gioca 20 partite invece di 38, ma quelle 20 te le decide sono comunque punti che altri giocatori non portano con una certa matematica. Piuttosto in rosa allestirei una seria competitività con un altro giocatore per studiare un minutaggio opportuno, ma Dybala lo terrei sempre in una squadra che deve vincere».