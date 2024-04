Brescia-Spezia, Hristov: «Contro il Palermo dobbiamo tornare a segnare a tutti i costi, una vittoria sarebbe importante»

Al termine della sfida pareggiata contro il Brescia, il calciatore dello Spezia Petko Hristov, ha rilasciato le seguenti parole in mixed-zone:

«La solidità difensiva è sicuramente una nota importante, ma ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità per il gol che continua a mancare e che anche oggi non è arrivato, privandoci di tre punti fondamentali; nelle prossime tre partite cercheremo di fare il possibile per continuare a non subire gol, ma in primis mercoledì contro il Palermo, dovremo tornare a segnare a qualsiasi costo, cercando anche di sfruttare la spinta dei nostri tifosi. Ho trovato un’ottima intesa con Nikolaou e Mateju, lavoriamo molto bene come reparto difensivo, ma in generale tutta la squadra si impegna in fase difensiva e cerchiamo di fare il possibile per non subire gol e portare a casa quei punti di cui abbiamo bisogno: ora più che mai servono però anche i gol e ripeto, mercoledì faremo di tutto per vincere la partita davanti al nostro pubblico».

«Il Palermo lotta per una miglior posizione nei playoff, noi per la salvezza e credo che una vittoria sarebbe molto più importante per noi a questo punto del campionato, inoltre giocheremo davanti al nostro pubblico che ci darà sicuramente una mano fin dal riscaldamento. Cosa dico ai più giovani in questo momento? Non bisogna mai abbassare la testa, il momento arriva sempre e bisogna lavorare ogni giorno al massimo per farsi trovare pronti, mettendo in campo sacrificio, coraggio e determinazione».