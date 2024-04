Gazzetta di Reggio: “La Reggiana risorge a Palermo, ribalta la partita e vede la salvezza”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” si sofferma sull’impresa compiuta dalla Reggiana in casa del Palermo.

Stavolta la Reggiana l’ha fatta grossa, per davvero, sbancando il “Barbera” per 2-1 in rimonta. Non ci abitueremo mai, a questo tipo di vittorie, ma dopo Venezia si pensava che le “imprese” fossero finite. E che anzi fosse iniziata una lunga serie di regali a squadre in difficoltà.

Tutto a scapito di chi già cominciava ad avere gli incubi. Invece no, quando meno te l’aspetti, dopo tre sconfitte consecutive, una peggiore dell’altra, nel secondo tempo la Regia ribalta il vantaggio del Palermo e porta a casa tre punti che dopo il profumo “annusato” in laguna, hanno anche il sapore della salvezza. Manca solo l’aritmetica.