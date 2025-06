Como vicino a Baturina: primo colpo per Fabregas. Genoa blinda Vieira, casting aperto a Parma

Il Como si prepara a chiudere il primo grande colpo del suo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i lariani sono a un passo dall’accordo per Martin Baturina, talentuoso trequartista croato classe 2002 della Dinamo Zagabria.

Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento dopo diversi colloqui con Cesc Fabregas, che lo considera perfetto per il suo stile di gioco. Il club lombardo punta ora ad abbassare la richiesta iniziale di 30 milioni da parte dei croati, proponendo una cifra tra i 22 e i 25 milioni complessivi, bonus inclusi.

Baturina, in passato seguito anche dalla Fiorentina (che offrì 12 milioni più 3 di bonus), è stato monitorato anche da club spagnoli, dal Lipsia e dal Borussia Dortmund, ma il Como è pronto a chiudere. La trattativa, spiega ancora Trotta, potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Nico Paz, il cui destino resta in bilico.

Genoa, Vieira rinnova: contratto fino al 2027

Dalla Lombardia alla Liguria, dove il Genoa ha trovato l’accordo per il rinnovo di Patrick Vieira. Come riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il tecnico ha firmato fino al 2027, con un adeguamento economico, mentre la clausola da 500.000 euro è rimasta invariata. Durante le vacanze, Vieira è sempre rimasto in contatto con la dirigenza, ribadendo la sua piena fiducia nel progetto rossoblù.

Sul fronte mercato, è stato definito l’arrivo di Jeremy Toljan (liberatosi dal Sassuolo), mentre proseguono le trattative per la conferma di Junior Messias.

Parma, panchina ancora in cerca di un nome

Intanto il Parma continua la sua riflessione per la guida tecnica in vista della nuova stagione in Serie A. Paolo Zanetti è stato ufficialmente confermato dal Verona (con rinnovo automatico fino al 2026), mentre tra i profili ancora caldi per i ducali spiccano Daniele De Rossi, Alberto Gilardino e Paolo Vanoli (quest’ultimo seguito anche dal Cagliari). Nelle ultime ore, secondo quanto evidenziato da Trotta, sarebbe spuntato anche il nome di Raffaele Palladino, che rappresenterebbe un ritorno suggestivo.

Atalanta e Pisa: conferme e nuovi arrivi

In casa Atalanta, arriva la conferma ufficiale del prolungamento per Davide Zappacosta: la società ha esercitato l’opzione per mantenere l’esterno in rosa. Il Pisa, invece, è vicino a chiudere un doppio colpo: si tratta del centrocampista Isak Vural e del difensore Mateus Lusuardi, entrambi classe 2005, in arrivo dal Frosinone per una cifra complessiva di 4-5 milioni di euro.