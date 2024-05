Como, Cutrone: «Emozione indescrivibile riportare la squadra della mia città in Serie A»

Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla promozione in Serie A del Como. Di seguito le parole rilasciate dal giocatore, eletto come miglior giocatore della Serie B 2023-24:

«Da comasco riuscire a portare il Como in A dopo 21 anni è un’emozione indescrivibile. Abbiamo scritto la storia del club. La gioia è immensa. Conosco la Serie A e so quanto è diversa dalla B. Siamo una squadra ambiziosa e vogliamo fare bene anche nella massima serie. Di sicuro ci prepareremo al meglio perché ce la siamo sudata e giocarcela adesso è ancora più bello. Alla fine il duro lavoro paga sempre, specie dopo momenti difficili. Poi tutto è ancora più bello se lo fai per la tua città. Il gol contro il Venezia è sicuramente uno dei miei preferiti per l’importanza e perché ero appena tornato dall’infortunio. Ritorno a San Siro? È lo stadio più bello del Mondo per me. Sarà particolare tornare su quel campo per il cammino che ho fatto con il Milan. Vacanza a Ibiza? Sì, penso di sì. Ci stiamo organizzando».