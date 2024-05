Playoff Serie C: gol di Ferrari, il Taranto insegue il Vicenza. Carrarese avanti a Perugia. I risultati parziali

Questa sera vanno in scena le partite di andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Nella prima sfida del doppio confronto a giocare in casa è la squadra col peggior piazzamento in classifica rispetto all’avversario, per cui spera di contare nel tifo dei propri tifosi per giocare la gara di ritorno con un importantissimo e prezioso vantaggio.

All’intervallo non si sblocca la gara tra Atalanta U23 e Catania, coi siciliani vicini al vantaggio al 22′ col colpo di testa ravvicinato di Cianci terminato sul fondo. Stesso risultato tra Juventus U23 e Casertana, mentre Vicenza e Carrarese, grazie a Ferrari e Zanon, sono avanti 0-1 in casa del Taranto e del Perugia. Iniziata alle ore 21 e mezz’ora dopo rispetto alle altre sfide, reti bianche in Triestina e Benevento, con le due squadre giunte al 20′.

ATALANTA U23-CATANIA 0-0

JUVENTUS U23-CASERTANA 0-0

PERUGIA-CARRARESE 0-1 (Zanon)

TARANTO-VICENZA 0-1 (Ferrari)

TRIESTINA-BENEVENTO 0-0 (iniziata alle 21; primo tempo in corso)