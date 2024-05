Playoff Serie C: il Vicenza vince a Taranto, decisivo Ferrari. Sconfitte interne per Juventus U23 e Perugia. I risultati finali

Si sono appena concluse le partite di andate delle 20:30 del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Le gare si sono disputate in casa della squadra col peggior piazzamento classifica, e nessuna di queste è riuscita a sfruttare il sostegno dei propri tifosi. Il Catania, grazie al gol di Bouah all’85’, stende l’Atalanta U23 col risultato di 0-1. Stesso risultato a Taranto, dove al Vicenza basta la rete di Ferrari per vincere la gara, e a Torino, con la Juventus U23 uscita sconfitta contro la Casertana trascinata dalla firma di Curcio al 93′. Passivo più pesante per il Perugia, steso 0-2 dalla Carrarese per via dei sigilli di Zanon e Di Gennaro. Iniziata alle 21, è ancora in corso il secondo tempo di Triestina-Benevento, con i padroni di casa al momento avanti per 1 a 0 grazie al gol di Redan.

I RISULTATI

ATALANTA U23-CATANIA 0-1 (Bouah)

JUVENTUS U23-CASERTANA 0-1 (Curcio)

PERUGIA-CARRARESE 0-2 (Zanon, Di Gennaro)

TARANTO-VICENZA 0-1 (Ferrari)

TRIESTINA-BENEVENTO 1-0 (Redan; partita iniziata alle 21, secondo tempo ancora in corso)